Alasti naiste pildid vaevavad USA sõjaväge

«Käsuliin on astumas kõiki kohaseid samme, uurimaks võimalikku vääritikäitumist ning säilitamaks korda ja distsipliini meie relvajõududes,» lausus merejalaväe endine kindral, kaitseminister James Mattis.

Skandaal puhkes nädalavahetusel, kui ilmnes, et Facebooki ühes suletud grupis nimega Marines United jagati pilte erinevas lahtiriietatuse astmes naissõduritest. Piltidel oli sõdureid merejalaväest ning veterane üle terve USA sõjaväe. Gruppi võeti vaid endisi ja praegusi merejalaväelasi, kuid enne selle sulgemist kuulus sellesse umbes 30 000 inimest.

Juhtunust teavitas esimesena merejalaväelasest veterani Thomas Brennani juhitud uudistegrupp The War Horse. Brennani sõnul tehti osad fotod salaja ning mõned tegid naised ka ise, kuid neid jagati ilma nende nõusolekuta. Fotode kommentaarid olid tulvil iharatest sõnavõttudest.

Mõned päevad enne The War Horse'i uudist teatas veebiuudiste portaal Business Insider, et pildijagamisportaalis AnonIB jagatakse sadu pilte alasti USA naissõduritest.

Pentagon asus asja uurima ning kaitseministeeriumi pressiesindaja Jeff Davis ärgitas sõdureid tegema uurijatega koostööd.

Kui sõdurid ei taha oma ülematega sel teemal suhelda, siis on neil võimalus pöörduda teiste Pentagoni sotsiaal- ja uurimisosakondade poole, lisas ta.

Tegevteenistuses merejalaväelane Marisa Woytek ja endine merejalaväelane Erika Butner ilmusid kolmapäeval Los Angelesis toimunud pressikonverentsile, kus kiitsid sõjaväge uurimise algatamise eest.

2016. aastal pärast nelja-aastast teenistust merejalaväest lahkunud Butner (23) ütles, et võttis uurijatega jaanuaris kontakti ning ütles neile, et veebi on üles pandud koht, mis sisaldab ebasündsaid pilte naistest üle terve sõjaväe.

Naiste advokaat Gloria Allred ütles, et taolisi pilte võib olla sadu ning piltide kommentaaride seas on tehtud pornograafilisi ja vägivaldseid avaldusi. Mõnedes isegi öeldakse, et naistest merejalaväelasi tuleks vägistada või maha lasta.