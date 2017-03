Hodorkovski pakub Trumpile «lõplikku tehingut» Putiniga

Hodorkovski pakutud tehingu sisu seisneb selles, et Trump annaks Putinile tema isikliku julgeoleku garantii, aga ühtlasi tunnustaks Krimmi annektsiooni ja Ukraina ning teiste riikide, mida Putin peab Venemaa legitiimses mõjusfääris asuvateks, neutraalsust, selgitab vene majandusteadlane Andrei Illarionov oma blogis.

Sellised tingimused võiksid Hodorkovski arvates motiveerida Putinit kaaluma ametist lahkumist ajal, mil Trump on Valges Majas.

Kuidas muutuvad Venemaa ja USA suhted Trumpi presidendiks olemise ajal?

«Võib-olla osutab Trump Moskvale vastupanu, kasutades sama jultunud retoorikat, mida ta on kasutanud teistegi puhul? Võib-olla saab temast president Vladimir Putini truu sülekoerake, nagu ennustavad paljud kriitikud USAs ja Kremli propagandistid? Või Trump seab, adununa maailma, Putiniga sisse suhted ja sõlmib tehingu, mis võib aidata minu maal langusest väljuda?» küsib Hodorkovski oma artiklis.

Hodorkovski soovitab ameeriklastel mõista Putini tegelikke probleeme, tema lähikonda Venemaal. «Praegu Moskvas valitseva režiimi domineeriv eesmärk on lükata edasi vastus oma isiklikust võimust loobumise möödapääsmatule küsimusele. Sõjaline avantürism, nagu ka politseiriik ise, on selle eesmärgi saavutamise vahendid,» kirjutab ta.

Putin ei saa tema arvates lahkuda ametist ilma, et seaks end isiklikult suure riski alla.

«Pole kellegi võimuses garanteerida, millal täpselt lahkub tänane liider ja milline saab olema võimu üleminek: rahumeelne ja väärikas või vägivaldne ja verine. Ilma sellise garantiita ei saa Putin oma ametikohast loobuda. Et oma erruminekut edasi lükata, hävitab ta ühiskonda. Ent haavatud ja ärahirmutatud ühiskond pole võimeline garanteerima, et erruminek kulgeb hästi korraldatult,» kirjutab ta.

Vene ärimees leiab, et Trumpil on võimalus alustada Putiniga otsest dialoogi selle üle, kuidas vältida ebavajalikku konflikti Venemaa sees ja väljaspool teda, garanteerides nii ühtlasi võimu sujuva ülemineku.

Hodorkovski hoiatab, et Putini isikliku julgeoleku garantiiga asi ei piirdu. «Putin tahaks kasutada rahvusvahelisi leppeid säilitamaks ja vormistamaks oma nn saavutusi Euroopas: oma vallutust Krimmis, aga samuti Ukrainale ja teistele riikidele, mis Putini meelest asuvad Venemaa seadustatud mõjusfääris, neutraalse staatuse kinnistamist,» ütleb ta.

«Vahest õhutab soov saada sellised järeleandmised Putinit kaaluma oma tagasiastumist ajal, mil Trump on ametis,» leiab autor.

Hodorkovski arvab, et kui Putin mõtleb võimule jääda, siis on USAs talle vaja vaid üheks – n-ö ohutu vaenlase rolliks. «See võimaldab tal vene rahva enda ümber koondada – teades samal ajal, et USA ei kujuta mingit reaalset ohtu. Oodata Putinilt ükskõik millist muud lähenemist on enesepettus, mille eest tuleb tagantjärgi kõrget hinda maksta,» kirjutab ta.

Kui Putini pakutud järeleandmised pole USA-le kasulikud, tuleb Washingtonil tunnistada, et ainus Kremli suunal teostatav kurss on kindlalt maha märgitud parameetritega külma sõja stiilis ohjamine, lisab Hodorkovski.

Endine poliitvang hoiatab, et võimaluste aken Putiniga koostööks sulgub pea. Tema meelest on Trump jätkub praegu kas juhuslikult või taotluslikult ukse avatuks, et Putin saaks lahkuda ametist väärikalt. «See oleks hea kõigile,» leiab ta.

Teet Korsten, tõlkija