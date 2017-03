Damaskuse vanalinna raputasid ohvriterohked plahvatused

Teeäärne lõhkeseadeldis pandi plahvatama Bab al-Saghiri kalmistu lähedal busside möödumisel ja seejärel lasi end õhku suitsiidiründaja.

Kõik hukkunud olid šiiitidest iraaklased.

Kalmistu on Süüria pealinna üks vanimaid ja sinna on maetud paljud prominentsed usujuhid.

Säärased rünnakud otse pealinna südames on haruldased, varem on nende taga seisnud sunniitlikud terroriorganisatsioonid. Sihtmärkideks omakorda on enamasti šiiidid.