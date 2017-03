Pariis nõuab ehitajailt prantsuse keele rääkimist

Seadus kannab nime «Väikeäride määrus» ning loodetakse, et selle abil saavad kohalikud väiksemad ettevõtjad endale rohkem hankelepinguid. Keeleoskust puudutav klausel näeb ette, et prantsuse keel olgu töökeeleks objektidel, mis valmivad avaliku raha eest.

«See klausel on vajalik ja võtab sihikule välisfirmad, kes tulevad oma meeskondadega – kellest keegi ei räägi prantsuse keelt,» lausus regiooni asepresident Jerome Chartier.

Prantsusmaa valitsus on varem sageli kritiseerinud Euroopa Liidu reegleid, mis lubavad firmadel tuua kohale odavamat välistööjõudu – sageli Ida-Euroopast. Määruse vastased leiavad, et klausel osutub riiki äsjasaabunutele nende töökohaga integreerumisel ja prantsuse keele õppimisel takistuseks. Kardetakse ka, et seaduse täitmist on keeruline jälgida.

Sarnane määrus kehtib juba mitmes Prantsusmaa regioonis – näiteks Normandias ja Hauts-de-France`is.