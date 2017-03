Ema keeldub oma kahenädalast last mähkimast

Meetod, mida Cindy Leveri nimeline naine oma tütre Chloe peal rakendab, kannab nimetust «elimineeriv kommunikatsioon». Selle järgi katsub naine aimata ära tütre hädavajadusi ning ta siis kiiremas korras tualettruumi viia.

«See kõik on osa lõbust,» rääkis Lever sellest, kuidas ta last kraanikausi kohal hoiab. «Ma armastan, et see pakub lapsega veelgi sügavamat ühendust.»

Ta lisas, et alguses oma plaanist abikaasale rääkides pidas too teda hulluks – kuid nüüd olevat ka mees meelt muutnud ning elab protsessile kaasa.

Naine selgitas, et viib tütre tualetti kohe peale tema ärkamist – just nii, nagu teevad ka täiskasvanud. Seejärel hoiab ta last kraanikausi kohal, nii et ema ja tütar mõlemad üksteist peegli kaudu näeksid.

«Siis ma ütlen kas «piss, piss» või «kaka, kaka»,» kommenteeris Lever oma meetodit. «See annab talle vihje.»