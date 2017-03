Hollandi-Türgi tüli kogub hoogu

Minister Betül Sayan Kaya süüdistab Hollandit rahvusvaheliste lepingute rikkumises. Hollandi ajalehe AD andmeil on Türgi konsulaadi ümber Rotterdamis kogunenud sadu meeleavaldajaid, kes lehvitavad Türgi lippe.

REUTERS/Yves Herman /Scanpix

Türgi uudisteagentuuri Anadolu teatel peatas Hollandi politsei pereministri, kui too üritas autoga Hollandisse pääseda. Varem keelas Haag Türgi välisministri lennukil maanduda. Põhjuseks oli vaidlus kampaaniaürituse üle, mille Türgi minister sealsetele türklastele korraldada kavatses. Hollandi võimud põhjendasid otsust julgeolekukaalutlustega.

Türgi allikate sõnul on Türgi võimud võtnud Hollandi diplomaatilised esindused, sealhulgas suursaatkonna erivalve alla, sulgedes turvakaalutlustel juurdepääsu neisse.

Pääs Hollandi suursaatkonda Anakaras ja konsulaati Istanbulis on julgeolekukaalutlustel suletud, ütles allikas Türgi välisministeeriumist ajal, mil pinged Türgi ja Hollandi vahel on kasvamas.

«Sama käib ka suursaatkonna ajutise asjuri ja peakonsuli residentside kohta,» teatasid allikad.

Holland ei lubanud laupäeval riigis maanduda lennukil, mille pardal oli Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu. Minister pidi osalema Rotterdamis kihutuskoosolekul, mille eesmärk on koguda türklaste toetust president Recep Tayyip Erdoğani volituste suurendamiseks korraldatavale rahvahääletusele.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ähvardas laupäeval pärast intsidenti Hollandit.

«Nad on natside jäänukid, nad on fašistid,» sõnas Erdoğan kogunemisel Istanbulis. «Keelake meie välisministril lennata nii palju kui tahate, aga vaatame nüüd, kuidas Hollandi lennukid Türgis maanduma hakkavad,» ütles ta.

Hollandi valitsuse sõnul tühistati maandumisluba seoses «ohuga avalikule korrale ja julgeolekule», mida Türgi välisministri visiit võib kaasa tuua.

Hollandi peaminister Mark Rutte nimetas laupäeval Erdoğani süüdistusi hullumeelseks.

«Ma saan aru, et nad on vihased, kuid see on juba üle pakutud,» sõnas Rutte Hollandi lõunaosas üldvalimiste kampaaniaga seotud üritusel.