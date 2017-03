Uuring: iga seitsmendat sakslast ahistati lapsena seksuaalselt

Lõuna-Saksamaal Ulmi linna kliinikus läbiviidud uuringu järgi tunnistas 13,9 protsenti küsitletuist, et neid on lapsena ahistatud. Kõik vastajad on nüüdseks vanemad kui 14 aastat.

Väärkohtlemist tunnistanute seas on omakorda 7,6 protsenti neid, kelle sõnul võib neile osaks saanud alandusi liigitada tõsisteks.

«Ilmselge osas ei saa olla küsimusi,» lausus uuringu korraldanud professor Jörg Fegert Spiegelile. Tema sõnul võib kõneleda hoogu koguvast trendist.

Uuring näitas ka, kuidas varajases eas koheldud ahistamine mõjutab ohvrite hilisemat elukäiku. Täiskasvanutena on neil kolmekordne risk suhkrutõve ning topeltoht kõrge vererõhu tekkeks. Samuti on neil märgatavalt suurem oht enesevigastamiseks ja suitsiidiks.

Der Spiegel tõi näitena välja ühe 51-aastase mehe, kes alles hiljuti tunnistas – kui ta oli seitsmeaastane, kuritarvitas üks naaber teda regulaarselt. 30-aastaselt läks ta politseisse, kuid tema esialgsed tunnistused olid ebatäpsed ja asi vaibus.

Neli aastat tagasi tema mälu aga selgines ning mees suutis kirjeldada detailselt viieaastaselt kogetud õudusi. Tema vend oli kaastunnistajaks ning kinnitas toimunut.

Psühhiaater tuvastas mehel posttraumaatilise stressi koos depressiivsete episoodide ning piiripealse käitumisega.

Aastal 2010 korraldati sarnasel metodoloogial põhinev uuring, mille järgi on laste väärkohtlemise protsent sakslaste seas 12,6; neist 6,2 protsendi puhul on tegemist tõsiste juhtumitega.