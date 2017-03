Saksamaa vabastas ostukeskust rünnata plaaninud kahtlusaluse

Teist vahistatud isikut kuulatakse veel üle.

Essenis asuv kaubanduskeskus suleti eile terroriohu tõttu ning politsei otsis selle läbi. Suleti ka rongijaam ja parkimisalasid.

Kaks kahtlusalust peeti kinni Esseni lähedal asuvas Oberhausenis.

Saksa sisejulgeolekuteenistus BfV on meedia andmeil kindel, et kaubanduskeskust ähvardava ohu taga oli terrorirühmitis Islamirik (ISIS). Ajaleht Bild kirjutas, et äärmusrühmituse toetajaid kutsuti keskust uuesti ründama.

Rünnakukava pärines Oberhausenis elavalt ülikonservatiivse islamivoolu salafismi järgijalt, kes on Saksa võimudele teada, teatas meediakanal WDR.

Offenburgi linna politsei sai eile teate rünnakukava kohta ööklubi vastu. Võimud teatasid tänaseks ohu möödumisest, jättes üksikasjad täpsustamata.