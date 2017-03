Ameerika kool ostis kodututele õpilastele pesumasina

Salt Lake Citys asuva keskkooli ametnikud ütlevad, et kodutus on nende kogukonnas tõsine probleem ning hinnanguliselt ligi sajal nende õpilasel pole igapäevast ligipääsu pesumasinatele ega dušile.

Nüüd asuvad koolis aga kaks pesuruumi koos duššide, pesumasina ja kuivatiga. Õpilased võivad neid kasutada nii enne kui pärast tunde.

«Ma ei taha minna tööle, kui mul pole puhtaid riideid. Ma ei taha minna tööle, kui ma pole saanud end pesta,» selgitas koolidirektor Greg Maughan. Ta loodab, et samasugune põhimõte kehtib ka probleemsete õpilaste puhul ning uued võimalused julgustavad neid tundidesse ilmuma.

«Nad saavad niimoodi paremini sulanduda ja tunda, et nad on osa millestki,» lausus direktor. «Ning mida tõenäolisemalt nad tulevad kohale, seda tõenäolisemalt on nad tundides edukad, lõpetavad kooli ning lähevad ülikooli või alustavad karjääri.»

Pesumasina annetas koolile kohalik heategevusorganisatsioon.