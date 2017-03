Erdoğan: Holland veel maksab juhtunu eest

Türgi ja Hollandi suhetes lahvatanud kriis on seni tõsiseim katsumus Ankara ja tema Euroopa Liidu liitlaste vahel enne Türgis 16. aprillil peetavat referendumi presidendi volituste laiendamise üle.

«Hei Holland! Kui te ohverdate Türgi-Hollandi suhted kolmapäevaste valimiste nimel, te veel maksate selle eest,» ütles vihane Erdoğan Istanbulis peetud tseremoonial, viidates Hollandis kolmapäeval peetavatele parlamendivalimistele. «Neile antakse õppetund diplomaatiast,» lausus Türgi president.

Holland ei andnud eile esmalt maandumisluba Türgi välisministri Mevlüt Çavuşoğlui lennukile. Minister pidi esinema Rotterdamis rahvakogunemisel. Hiljem saadeti riigist välja Türgi pereminister Fatma Betül Sayan Kaya, kes oli Hollandi võimude korraldust eirates Rotterdami saabunud ja üritas siseneda sealsesse Türgi konsulaati.

Türgi ametnike sõnul sai pereministrile osaks ebaviisakas ja karm kohtlemine.

Erdoğani sõnutsi läksid Hollandi võimud isegi nii kaugele, et lukustasid konsulaadi ukse. «Nad maksavad hinda minu kodanike, minu välisministri häbematul viisil kohtlemise eest,» lubas Erdoğan.

Erdoğani sõnul on lääs näidanud viimasel ajal oma tõelist palet. «See, mida me oleme viimastel päevadel näinud, on selged islamofoobia ilmingud.»