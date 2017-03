Hille Hanso: Euroopal ja Türgil on raskem leida ühiseid väärtusi

Kohapealse vaate asjade käigule andis Istanbulis elav eestlannast ajakirjanik Hille Hanso.

«Türgi on suure tõenäosusega muutumas riigiks, millega Euroopa ei saa rääkida ühiste väärtuste baasilt – sellelt seisukohalt, mida demokraatia meie jaoks tähendab,» kommenteeris Hanso. Kuna riik on aina ebademokraatlikum, siis tulevad seda enam mängu ka riigijuhi isiklikud omadused.

Hanso lisas, et rahva arvamus referendumi osas on üsna tasavägine ja ükskõik milline on tulemus, näeb suur osa inimesi seda kibeda kaotusena.

Türgi põhiseadusreferendum toimub 16. aprillil.

