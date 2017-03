Fillon: Prantsusmaa oleks pidanud keelama Türgi välisministri ürituse

Fillon ütles avalduses, et Türgi liidrid on kirjeldamatul viisil avalikult solvanud Prantsusmaa kaht lähimat liitlast, Saksamaad ja Hollandit.

Ta süüdistas Prantsusmaa sotsialistist presidenti François Hollande'i, et too rikkus Euroopa solidaarsust: «On selge, et ühtne seisukoht oleks pidanud valitsema suhtumises Türgi nõudmistesse.»

Filloni väitel näitab selline vastasseis, et Türgi eemaldub Euroopa väärtustest iga päevaga.

Prantsuse võimude teatel sai Çavuşoğlu loa kihutuskoosolekuks Metzis lähtudes kogunemisvabadusest.