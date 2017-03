USA: Iraagi väed sulgesid piiramisrõnga Mosuli ümber

«ISIS on lõksus. Läinud ööl lõikas Iraagi 9. armeediviis Mosulist loodes Badushi lähedal ära viimase Mosulist välja viiva tee,» ütles USA eriesindaja IS-i vastase koalitsiooni juures McGurk Bagdadis ajakirjanikele.

«Mosulisse jäänud võitlejad surevad seal, sest nad on lõksus,» lausus ta. «Me oleme pühendunud mitte üksnes nende alistamisele Mosulis, vaid ka tagamisele, et need kutid ei saa põgeneda.»

IS-i võitlejatel võib õnnestuda küll väikestes rühmades linnast välja lipsata, ent ligipääsu puudumine teedele teeb suuremate võitlejarühmade liikumise ja Mosulis olevatele pühasõdalastele appi saatmise keeruliseks kui mitte võimatuks.

McGurki sõnul on Iraagi väed USA juhitava koalitsiooni õhurünnakute toel vallutanud tagasi 60 protsenti aladest, mille IS 2014. aastal Bagdadist põhjas ja läänes vallutas.

Eriesindaja lausus, et IS kaotab praegu võitlejaid kiiremini, kui suudab neid asendada. «Alles aasta tagasi ei olnud see nii,» ütles McGurk ja lisas, et tapetud on umbes 180 IS-i liidrit.

Iraagi eliitväeosa terroritõrjeteenistuse (CTS) komandör teatas varem pühapäeval, et Iraagi vägedel on õnnestunud 19. veebruaril alanud operatsiooni käius tagasi vallutada rohkem kui kolmandik Lääne-Mosulist.

Operatsioon Mosuli tagasivallutamiseks algas 17. oktoobril ning linna idaosa tagasivõtmine viidi lõpule jaanuaris.