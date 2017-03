McCain: Trump tõestagu telefonide pealtkuulamist

McCain, kes on Trumpi korduvalt kritiseerinud, esitas nõudmise intervjuus telekanalile CNN.

"Presidendil on üks kahest võimalusest, ta kas taganeb, või esitab informatsiooni, mida ameerika rahvas väärib," sõnas senaator.

"Mul ei ole põhjust uskuda, et see (pealtkuulamine) on tõsi, kuid ma usun samuti, et USA president saaks selle minutiga lahendada," jätkas ta.

"Tal ei ole vaja teha muud, kui võtta telefon, helistada CIA direktorile, riikliku luure direktorile ja öelda: "Ok, mis juhtus?" Kuna nad peavad kindlasti teadma, kas endine USA president kuulas Trump Towerit pealt."

Obama on oma esindaja kaudu tõrjunud Trumpi väiteid, mida viimane varem sel kuul mitmes Twitteri säutsus esitas.

Obama ajal riiklikku luureteenistust juhtinud James Clapper ütles samuti intervjuus, et Trumpi ega tema kampaaniameeskonda ei kuulatud pealt.

Trump ei ole aga süüdistustest taganenud ja Valge Maja on palunud kongressi komiteel, mis uurib Venemaa sekkumist eelmise aasta USA presidendivalimistesse, uurida ka pealtkuulamisväiteid.

Esindajatekoja spiikrilt Paul Ryanilt, kes kuulub nende kaheksa tähtsaima seadusandja hulka, kes saab salastatud luureülevaateid, küsiti pühapäeval CBS Newsi intervjuus, kas ta on näinud midagi, mis viitaks, et Trumpi väited vastaksid tõele.

Ryan vastas eitavalt.

Trump esitas süüdistused 4. märtsil mitmes säutsus.

"Vean kihla, et hea advokaat suudaks vägeva juhtumi teha faktist, et president Obama kuulas pealt minu telefone oktoobris, just vahetult enne valimisi," säutsus Trump oma Twitteri-kontol.

"Kui madalale on president Obama laskunud, et pealt kuulata mu telefone väga püha valimisprotsessi ajal. See on Nixon/Watergate. Vilets (või haige) vennike," jätkas ta teises säutsus.

"Kohutav! Just sain teada, et Obama lasi mind pealt kuulata Trump Toweris veidi enne mu võitu. Midagi ei leitud. See on mccarthyism!" kirjutas ta kolmandas säutsus.