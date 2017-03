Video: Donald Trump Jr sõnul ei ole tal oma presidendist isaga kontakti

39-aastane Donald Trump Jr esines möödunud laupäeval vabariiklastele Texases Dallases, selgitades et ta on isa poliitikaga üldjoontes kursis, kuid ei suhtle isaga, edastab The Independent.

Donald Trump, Jr. / STEPHANIE LAMY/AFP/Scanpix

Donald Trump Jr ja ta 33-aastane vend Eric Trump hakkasid The Trump Organizationit juhtima selle aasta jaanuarist, mil Donald Trumpist sai president.

«Kinnitan, et mul puudub oma isaga kontakt, kuna tema on president ja mina juhin Trumpi firmasid,» teatas Donald Trump Jr.

Trumpi otsus anda kontserni juhtimine oma kahele pojale tekitas kriitikat, kuna arvatakse, et ta ei andnud oma poegadele lõpuni iseotsustamise õigust ning ta mingit pidi on ta ikkagi äritegevusega seotud. Trump juuniori kinnitusel ei sekku presidendist isa tema ja ta venna otsustesse.

Donald Trump / Evan Vucci/AP/Scanpix

Donald Trump Jr arvates on ta isa saanud esimese 50 päeva ajal presidendina hästi hakkama.

«Olen näinud, kuidas tema on kahe kuu jooksul saavutanud rohkem kui eelmine president kogu oma kahe ametisoleku aja jooksul,» lausus poeg.