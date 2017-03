Boris Johnson: Venemaa on valmis räpasteks trikkideks

Johnson, kes kohtub tulevate nädalalte jooksul oma Vene ametivennaga, ütles, et pole kahtlustki, et Moskva on kasutanud poliitiliseks sekkumiseks igasugu räpaseid trikke.

Välisminister süüdistas Venemaad Prantsuse telekanali töö katkestamises, Demokraatliku Partei meiliserveri häkkimises ja vihjas, et Kreml võis olla ka Montenegro peaministri atentaadikatse taga.

Endise Londoni linnapea sõnul on Briti luureteenistus Valitsusside Peakorter (GCHQ) pakkunud Briti suurematele parteidele väljaõpet häkkimise blokeerimise alal.

«Meil pole mingeid tõendeid, et venelased hetkel ka tegelikult meie demokraatliku protsessi õõnestada üritavad. Meil pole tegelikult tõendeid. Kuid meil on kaalukalt tõendeid sellest, et nad on selleks võimelised,» sõnas Johnson väljaandele Peston.

GCHQ hoiatas kirjas parteisid, et nende andmebaasid valijate statistika ja kampaania ajal kogutud informatsiooniga ning parteisisene kirjavahetus võib olla ohustatud.

Poliitikute harimiseks hakatakse läbi viima seminare.

«Ühendkuningriigi poliitilise süsteemi kaitsmine on üks meie peamistest ülesannetest, seega oleme juhatanud parteisid õigeid samme astuma ja viime läbi spetsiaalselt ette valmistatud küberturvalisuse seminare,» teatas GCHQ Rahvusliku Küberkaitse Keskuse juht Ciaran Martin.