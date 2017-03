UNICEF: Süüria laste jaoks oli 2016. aasta kõige raskem

Lapsed kannatasid õhurünnakute tõttu, milles praktiliselt pausid puudusid ja milles hävines nii elumaju, haiglaid, koole kui mänguväljakuid ning elu kaotas palju lapsi, edastab Yle.

Süüria Al-Babi lapsed / NAZEER AL-KHATIB/AFP/Scanpix

UNICEFi andmetel on Süürias hävinenud iga kolmas kool ning 2,3 miljonit süüria last elavad põgenikena Lähis-Ida erinevates piirkondades. 2016. aastal kaotas Süürias koolidele tehtud õhurünnakutes elu rohkem kui 250 last ja 1,7 miljonit last ei saa sõja tõttu õppida.

Süüria erinevates linnades kaotas elu nii kodudes kui mänguväljakutel üle 650 lapse, rohkem kui 850 last sunniti relv käes kodusõjas osalema ning haiglastele tehti 338 rünnakut.

UNICEFi teatel võib laste olukord veelgi halveneda, kuna Süüria haiglates napib nii medtöötajaid kui ravimeid, kuid puudu on ka puhtast veest ja söögist.

Süürias sõltub umbes kuus miljonit last humanitaraabist, osa lapsi on üritanud ise sõjakoldest pääseda, riskides oma eluga.

Süürias kasutatakse lapsi nii tasuta tööjõuna kui sõduritena, nad hukuvad maamiinide ja kobarpommide tõttu, osa lapsi kaotab elu ravitavate haiguste tõttu, kuna ravimeid napib, osa lapsi sunnitakse abielluma alaealistena.

Sõjakoldest pärit lapsi nõustavate Punase Risti ja teiste humanitaarorganisatsioonide psühholoogide ja psühhiaatrite teatel on Süüria sõjakolde lastel tugev stress, mis võib kaasa tuua mitmeid vaimseid ja füüsilisi haigusi, kuid see võib ka mõnest narkootilisest ainest sõltuvust tekitada.

Süüria ema oma lastega / NAZEER AL-KHATIB/AFP/Scanpix

UNICEF avaldas oma värske raporti süüria lastest kaks päeva enne Süüria sõja kuuendat aastapäeva. Süürias lahvatas sõda 2011. aasta kevadel, kui rahumeelsed demokraatiat nõudvad protestid muutusid relvakonfliktiks. Nüüdseks on Süüria konflikt Süüria valitsusvägede ja neid toetavate välisriikide ning mitmete opositsioonirühmituste ja nende välismaiste toetajate vaheline konfliktikt.