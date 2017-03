Julgeolekurisk: Theresa May unustas oma reisigraafiku rongi

Peaminister May reisigraafiku leidis Edinburghi rongi esimese klassi vagunist reisija, kes selle väljaandele Daily Mail toimetas.

Lisaks detailsele transpordikorraldusele sisaldas kaheleheküljeline dokument ka May hotelli aadressi. Kavas seisis ka plaan telefonikõneks NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.

Endine kuninglik ihukaitsja Ken Wharfe sõnas, et reisiplaani rongi unustamine ei ole vabandatav ja kujutab endast tõsist julgeolekuriski.

«Tänases olukorras on tõsine julgeolekurisk, kui kaitse all oleva isiku detailselt märgitud liikumiskava satub valedesse kätesse. See lihtsalt ei ole aktsepteeritav,» sõnas Wharfe.

«Need dokumendid andsid tema liikumisest detailse ülevaate. Kui selline informatsioon oleks jõudnud terroristide kätesse, oleks see nende plaanidele kaasa aidanud,» lisas Wharfe.