Saksa minister tahab äärmuspartei rahastuseta jätta

Saksa ülemkohus otsustas jaanuaris, et Natsionaaldemokraatlik Partei (NPD) on keelustamise õigustamiseks poliitiliselt liiga tähtsusetu, kuid märkis, et erakonna eesmärgid on riigi põhiseadusega vastuolus.

NPD keelustamist taotlenud parlamendi ülemkoda tuli eelmisel nädalal välja algatusega võtta põhiseadusvastastelt erakondadelt riiklik rahastus.

Maas ütles täna meediagrupile Funke, et võimalusi erakonna rahastuseta jätmiseks tuleb põhjalikult uurida ning lisas, et see on teostatav juba praeguse parlamendikoosseisu ametiajal, mis lõpeb septembrikuiste üldvalimistega.

Maas lisas, et maksumaksja raha eraldamine NPD-le kujutab endast riiklikku otseinvesteeringut paremradikaalsesse agitatsiooni.