Conway: Obama luuras Trumpi mikrolaineahju kaudu

Paludes selgitada president Trumpi väiteid, et eelmine Ühendriikide president Barack Obama kuulas Trumpi presidendikampaania ajal pealt, vastas Kellyanne Conway, et pealt saab kuulata väga erinevaid tehnoloogiaid kasutades ja telefonide jälgimine võib olla vaid jäämäe tipp.

«Ma võin öelda, et kellegi pealtkuulamiseks on palju erinevaid võimalusi. Pealt saab kuulata telefoni kaudu, kindlasti ka televiisori kaudu – igat moodi,» sõnas Conway.

Nõunik lisas, et inimest saab jälitada ka mikrolaineahjude kaudu, mis muutuvad kaamerateks. «Me teame, et see on tänapäeva maailma fakt,» märkis Conway.

Conway ei andnud oma väidetele mingeid tõendeid. Valge Maja on aga jäänud oma arvamuse juurde, et Barack Obama tellis Trumpi pealtkuulamise.

FBI direktor James Clapper on öelnud, et ei pea Trumpi väiteid tõenäolisteks.