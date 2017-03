Ukraina asus uurima Vene Eurovisioonikandidaati

Venemaad valiti Ukraina pealinnas Kiievis mais aset leidval Eurovisioonil esindama ratastoolis Julia Samoilova. Ukraina luureagentuur teatas aga täna, et lauljanna on uurimise all, sest levib kuuldus, et ta esines 2015. aastal okupeeritud Krimmis, vahendab Deutsche Welle.