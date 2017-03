Välismaa lühiuudised

Šotimaa tahab uut referendumit

Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon teatas eile, et alustab kiireid samme uue iseseisvusreferendumi korraldamiseks järgmise aasta lõpus või ülejärgmise algul.

Sturgeon ütles, et Briti peaminister Theresa May on seni keeldunud Šotimaaga Brexiti küsimuses kompromissile minemast. Sturgeoni sõnul peab Šotimaa kaitsma oma huve ajal, mil Suurbritannia valmistub Euroopa Liidust lahkuma.

«Järgmisel nädalal kavatsen taotleda Šoti parlamendi toetust Briti valitsusega kokkuleppimisele protseduuris, mis lubab Šoti parlamendil seadusega välja kuulutada järgmine iseseisvusreferendum,» lausus Sturgeon.

AP/AFP/BNS

Poola avastas Ameerikast kunagise natsipealiku

Poola prokurör Robert Janicki teatas eile, et kogutud asitõendid näitavad igasuguse kahtluseta: Ameerika Ühendriikides Minnesota osariigis elav raugast mees on endine natsiüksuse ülem, keda kahtlustatakse osalemises 44 poolaka tapmises.

Janicki sõnul kinnitavad USA kodaniku Michael K. vastu kogutud tõendid sajaprotsendilise kindlusega, et ta juhtis teise maailmasõja ajal SSi Ukraina omakaitseleegioni üksust, mis põletas Poolas külasid ja tappis tsiviilisikuid.

AP andmetel on tegemist 98-aastase Michael Karkočiga. Mehe perekond eitab tema seotust sõjakuritegudega.

AP/BNS

203 ebaseaduslikul meeleavaldusel osalemises süüdistatud inimest said eile Egiptuse presidendilt Abdel Fattah al-Sisilt armu.

Läti: NATO sõdurid ei tohi liikuda laetud relvaga

Läti kaitseministeerium lükkas ümber libauudise, justkui liiguksid NATO sõjaväelased laetud relvadega riigis vabalt ringi.

Eelmisel nädalal ilmus uudis, et pärast Lätis viibivate välisriikide üksuste staatuse seadustamist võivad NATO sõjaväelased Lätis laetud relvaga vabalt ringi liikuda.

Kaitseministeerium selgitas, et seadust muudeti selleks, et liitlased saaksid ohu korral Lätile võimalikult kiiresti ja ilma liigse bürokraatiata abi anda. Muudatused puudutavad üksnes piiri ületamist, et tagada üksustele enesekaitsevõimalus.

Kaitseministeerium rõhutas samuti, et ükski NATO sõdur ei käi ega hakka käima ringi laetud relvaga. Liitlaste liikumist Lätis korraldab kaitseministeerium ja Läti kaitsevägi.

BNS

Asüülitaotlejad Ungaris alustasid näljastreiki

Ungaris asuvas kinnipidamiskeskuses olevast 102 varjupaigataotlejast 94 alustas eile vabastamist nõudes näljastreiki, teatas Ungari migratsiooniamet.

Ameti teatel hoitakse asüülitaotlejaid Békéscsaba keskuses kinni Euroopa Liidu asüülireeglite rikkumise eest. Ungari kinnitas, et asukaid teavitatakse regulaarselt nende taotluste läbivaatamisest ning olukord keskuses on rahulik.

Eelmisel nädalal Ungari parlamendis heaks kiidetud seadus lubab asüülitaotlejaid hoida Serbia piiri äärde rajatud konteinerlaagrites.

AP/BNS

Kongos rööviti kaks ÜRO eksperti

Kongo Demokraatliku Vabariigi vägivallast haaratud Kasai piirkonnas rööviti kaks ÜRO rahumissiooni eksperti.

Eksperdid on kadunud alates pühapäevast, ütles rahuvalvemissiooni MONUSCO kõneisik Charles-Antoine Bambara. Riigi valitsuse andmetel on üks ekspert USA ja teine Rootsi kodanik.

AFP/BNS

Ungari president jätkab oma kohal

Ungari parlament valis eile president Janos Aderi teises hääletusvoorus tagasi ametisse.

Peaminister Viktor Orbáni Fideszi partei kandidaat Ader võitis teises voorus vasakpoolse opositsiooni esitatud endist andmekaitse õigusvahemeest Laszlo Majtenyit.

Aderit toetas teises voorus 131 ja Majtenyit 39 saadikut, 29 saadikut ei võtnud hääletusest osa.

AP/BNS