Kataloonia eksjuht sai kaheaastase avalikus ametis töötamise keelu

61- aastane Mas, kes oli Kataloonia president 2010.-2016. aastani, mõisteti süüdi kodanikuallumatuses, seoses mittesiduva referendumi korraldamisega hoolimata Hispaania konstitutsioonikohtu keelust. Lisaks määrati talle 36 500 euro suurune rahatrahv.

Süüdi mõisteti ka kaks Masi tollase valitsuse liiget ning neile kehtestati 18 ja 21 kuu pikkune avalikus ametis töötamise keeld.

Masi sõnul kaebab ta otsuse edasi ülemkohtusse ning vajadusel ka Euroopa Inimõiguste Kohtusse. «Hispaanias kiusatakse inimesi taga ideede eest,» lausus Mas.

Hispaania peaminister Mariano Rajoy tervitas kohtu otsust, mis tema sõnul näitas, et karistamatust on võimalik seljatada.

2014. aasta novembris toimunud mitteametlikul referendumil toetasid iseseisvumist 80 protsenti osalenutest, kuid valimisaktiivsus oli tollal madal - piirkonna 6,3 miljonist hääleõiguslikust elanikust andis oma hääle 2,3 miljonit ehk 36,5 protsenti.

Kataloonia on nõudnud pikka aega keskvõimult suuremat autonoomiat ning separatistid on aastaid püüdnud saada Madridi nõusolekut iseseisvusreferendumi korraldamiseks. Küsitlused näitavad, et iseseisvumist pooldavate ja vastaste katalaanide hulk on sisuliselt võrdne.

Olukorda pingestab ka Kataloonia majanduse hea olukord võrreldes ülejäänud Hispaaniaga. Katalaanid on pahased, et keskvõim jagab nende piirkonna toodetud ressurssidest osa ümber vaesematele regioonidele. Katalooniast pärineb umbes viiendik Hispaania sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Kataloonia valitsus on võtnud kohustuse korraldada septembriks uus referendum Madridi loaga või ilma selleta, kuid regiooni kõrgem kohtuvõim otsustas märtsi algul, et referendumi korraldamise õigus on vaid Hispaania riigil.