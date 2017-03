Türgi sulgeb õhuruumi Hollandi diplomaatidele ja peatab riigiga dialoogi

Asepeaminister Numan Kurtulmuş ütles esmaspäeval pärast iganädalast valitsuskabineti istungit, et Ankara sulgeb Hollandi diplomaatidele oma õhuruumi, kuniks Holland tuleb vastu Türgi nõudmistele.

Asepeaministri sõnul ei lubata Türki naasta Hollandi suursaadikul Kees Cornelis van Rijl, kes oli diplomaatilise tüli puhkemise ajal väljaspool Türgit.

Sanktsioonid kehtivad seni, kuniks Holland astub samme oma otsuse hüvitamiseks, lisas Kurtulmuş. «(Meil) on kriis, mis on ühtlasi ka väga ränk. Me ei loonud seda kriisi ega toonud seda praegusesse etappi.»

Türgi presidendi sõnul kavatsevad kaks riigi ministrit esitada Euroopa Inimõiguste Kohtule hagi Hollandi vastu. Recep Tayyip Erdoğan ütles esmaspäeval usutluses telekanalile A Haber, et kaebused esitatakse hoolimata sellest, et tema hinnangul ei langeta kohus otsust Türgi kasuks.

Lisaks soovitas ta Euroopas elavatel türklastel hoiduda hääletamast Türgi vastu meelestatud parteidele. Hollandis toimuvad kolmapäeval parlamendivalimised.

Hollandi võimud eskortisid nädalavahetusel riigist välja kihutuskoosolekule saabunud Türgi pereministri Fatma Betül Sayan Kaya ega andnud Türgi välisministri Mevlüt Çavuşoğlu lennukile maandumisluba.

Ministrid tahtsid tulla riiki tegema kampaaniat 16. aprillil Türgis toimuva põhiseadusreferendumi heaks. Muudatusettepanekutega tahetakse suurendada presidendi võimutäiust.