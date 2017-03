Hollandi välisminister reageeris Türgi ähvardusele leigelt

Hollandi valitsus ei andnud Türgi välisministrit kandnud lennukile luba maanduda laupäeval Hollandis ning seejärel saatis maalt välja pereasjade ministri, kui viimane oli teel Rotterdamis asuvasse Türgi konsulaati.

Ministrid tahtsid võtta osa Türgi valijate kihutuskoosolekutest seoses aprillikuu referendumiga, millel pannakse küsimuse alla põhiseadusreformid, mis annaksid Erdoğanile senisest suurema võimu.

Koenders ütles esmaspäeval, et usaldab Hollandi positsiooni, kui kohus peaks Türgi kaasuse menetleda võtta.

Koenders lisas, et Türgi on enam-vähem nimekirja tipus riikidest, kui kõne all on süüdimõistmised inimõiguskohtus.