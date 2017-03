Video: CNN tegi Putinist dokumentaalfilmi «Maailma kõige võimsam mees»

Filmis küsitakse, et kes on Vladmir Putin, milline on USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini suhte tegelik iseloom ning milline on nende kahe juhi mõju USAle, Venemaale ja maailmale.

Vladimir Putin / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP/Scanpix

Filmi näitamise eelselt tutvustas seda CNNi saatejuht ja režissöör Fareed Zakaria, kes rääkis lisaks eelpoolmainitule ka sellest, et filmis on juttu Venemaa ja Putini sekkumisest USA presidendivalimistesse.

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) uurib, kas Venemaa sekkus USA 2016. aasta valmistesse ning millised olid Trumpi kampaaniameeskonna ja Venemaa vahelised seosed.

Zakaria on seni olnud CNNis Trumpi üks karmimaid kriitikuid, nimetades USA presidenti kodukootud teleartistiks.

«Tegelikult on Trump koomik, keda on naljakas vaadata, ma alati küsin endalt, et mis jamaga ta siis sel korral hakkama saab? Trump rõhutab tavaliselt, et press vihkab teda, kuid tegelikult käib see tema teatri juurde,» teatas saatejuht.

Venemaa meedia teatel ollakse Kremlis CNNi Putini filmi suhtes kriitilised.

Vladimir Putin / POOL/REUTERS/Scanpix

«Oleks liiga palju oodata, et meedia ületaks hüsteerilised barjäärid, mis Putini suhtes on püstitatud. See kehtib eelkõige USA kohta,» teatas Putini pressiesindaja Dmitri Peskov.

Dmitri Peskov / Sergey Guneev/Sputnik/Scanpix

Peskovi arvates näitab CNN Putinit üsna «deemonlikust» küljest, samas kahjustades sellega Venemaa mainet veelgi.

Putini pressiesindaja samas tänas režissöör Fareed Zakariat, et ta intervjueeris teda Putinit, Venemaad ja Kremli poliitikat käsitleva suhtes, mitte ei võtnud valmis ja vana materjali, mis ei pruugi enam tõde olla.

Peskovi teatel soovivad nii tema kui Putin seda dokumentaalfilmi näha.