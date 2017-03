Video: röövitud tüdruk pääses lõpuks Süüria sõjakoldest Itaaliasse

Isa lahkus koos üheaastase tütre Houda Emma Kharatiga 2011. aasta detsembris Milanost ning ema asus kohe last otsima, tehes seda ka televisooni abil, edastab The Local.

Itaalia poliitikasaade Le Iene käsitles seda rahvusvahelist lapseröövi, andes emale, Alice Rossinile võimaluse tütre kaotuse lugu jutustada.

Milano politsei teatel sai see lapserööv õnneliku lõpu, sest laps jõudis möödunud nädalalõpul Süüria sõjakoldest elusa ja tervena tagasi Itaaliasse oma ema juurde.

Ema teatel ei kaotanud ta iialgi lootust ja nüüd nõned päevad enne tütre seitsmeaastaseks saamist sai ta lapse tagasi.

Itaalia võimude käsul peeti tüdruku isa Türgis kinni ja ta tuuakse Itaaliasse kohtu ette.

Itaalia välisminister Angelino Alfano sõnas, et Itaalia ja Türgi võimud tegid head koostööd, et ema oma lapse tagasi saaks.

«Türgil on Süüriasse suunduvate isikutega suuri kogemusi ja need aitasid nüüdsel juhtumil jõuda lapse röövinud isa jälile. Laps pääses tagasi Itaaliasse, kus ta on koos emaga ja ei pea taluma sõjakoledusi,» lisas minister.