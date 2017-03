Donald Trumpi ükskõiksus teeb Moskvale meelehärmi

Kremli kõneisik Dmitri Peskov lausus, et kuigi pideva meediatähelepanu all on Trumpi väidetav seotus Venemaaga, on Washingtoni ja Moskva vahel olnud seni äärmiselt vähe sisukat suhtlust.

Trumpi kampaanialubadused olid andnud lootust, et sekkumise pärast Ukrainas Venemaale kehtestatud sanktsioonid võidakse tühistada. «Kahjuks puudub meil arusaamine selles osas, millal see dialoog võiks alata,» ütles Peskov CNNile. Ta lisas: Venemaa ise ei sunni kunagi seda teemat päevakorda.

Kaks liidrit pole veel omavahel kohtunud ning on ainult korra telefonis vestelnud – ent väidetavalt olid kõne sisuks vaid Putini õnnitlused Trumpi võidu puhul ning põgus vestlus olukorrast maailmas.

Juba enne novembrikuiseid valimisi olid Trump ja Putin vahetanud omavahel komplimente. Venelase sõnul olevat miljardär väga silmapaistev mees ja enneolematult andekas. Trump omakorda väitis, et Putin on parem riigijuht kui endine Washingtoni peremees Barack Obama.

Trump on ka vihjanud, et tal poleks midagi selle vastu, kui Venemaa aitaks teda võitluses islamiäärmusluse vastu. «Kas ma saan temaga hästi läbi? Mul pole aimugi,» tunnistas ta Putini kohta.