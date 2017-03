Pildid ja video: USA kirdeosas ollakse võimsaks lumetormiks valmis

Nimetatud osariikides suleti koolid ja lasteaiad ning jäetakse ära tuhandeid lende, edastab BBC.

Lume tõttu lükkas Saksamaa kantsler Angela Merkel edasi kohtumise USA presidendi Donald Trumpiga, kohtumine peaks aset leidma nüüd sel reedel.

Meteoroloogide teatel ulatub talvetormis Stella tuule kiirus kuni 100 kilomeetrini tunnis ning teed on tuisu ja libeduse tõttu ohtlikud.

USA kirderannikul ollaks tumetormiks valmis / Richard B. Levine/Levine-Roberts/Sipa USA/Scanpix

Lisaks nimetatud osariikidele andis USA meteoroloogiaamet igaks juhuks hoiatuse ka Maine’i ja Virginia osariikidele.

Massachusettsi Tauntoni meteoroloogi Alan Dunhami teatel võib USA kirdeosas sadada maha 2,5 – 7,6 sentimeetrit lund.

Kõige enam peaks lund sadama New Yorgis, Washingtonis, Bostonis, Baltimore’is ja Philadelphias. New Yorgi linnapea Andrew Cuomo hoiatas teedel-tänavatel liiklejaid libeduse ja lume eest, lisades et halbade teeolude tõttu tuleb olla ettevaatlik ning sõita vaid siis, kui seda tõesti vaja on.

New Jersey kuberner Chris Christie andis samuti lumehoiatuse ja soovitas kõigil, kes ei pea ohuolukordade ennetamise ja likvideerimisega tegelema, jääda koju.

USA idarannikul oli veel üks nädal tagasi temperatuur üle kümne soojakraadi, ulatudes mõnel päeval ka 20 kraadini, kuid nüüd tuli uuesti jahedus ja lumi. Meteoroloogide teatel on talvised temperatuurid aina kõrgemad, kuid sagedamini on ka ekstreemseid ilmaolusid.