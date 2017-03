Video: Trumpi Püha Patricku päeva müts sattus vea tõttu naeru alla

Kolmeleheline ristikhein on olnud alates Püha Patricku ajast Iirimaa üks rahvussümboleid, tähistades samas kolmainust, edastab The Telegraph.

Samas Trumpi kuulsa tekstiga mütsil on ristikheinalehte kujutatud neljaosalisena ja see ei viita Pühale Patrickule ega Iirimaale.

«Make America Great Again» neljalehelise ristikuga / Twitter

Trumpi mütsi viga pandi kiiresti tähele ja sellele viidati sotsiaalmeedias, pilgates, et neljalehelise ristikheinaga tohib järsku öelda «Make Ireland Great Again».

Trumpi esmete e-poes maksab roheline «Make America Great Again» müts 50 dollarit.

«Iirimaa õnnesümbol koos lausega «Make America Great Again», õnnetoov ristikhein on mütsi tagaosas tikitud kujul,» teatab reklaam.

Kriitikute arvates oli sellist viga oodata, sest seda ei tee ainult Trump ja ta lähikond, vaid see on üldlevinud viga väljapool Iirimaad, kus tähistatakse Püha Patricku päeva.

Levinud uskumuste kohaselt toob üheleheline ristik edu, kaheleheline jõukust ja armastust, kolmeleheline kaitseb ning neljaleheleline ristik tõrjub kurja ja annab tervist.

Sotsiaalmeedias ilguti, et järelikult on Trumpil ja ta kaaslastel vaja neljalehelist ristikut, kuna see aitab kurja tõrjuda, näiteks meediat, kes Trumpi sõnul tahab talle kogu aeg ära teha.

Esitati ka küsimus, et kui palju iirlasi on Trumpide klannis ja kas Donald Trump räägib iiri keelt.

Donald Trump / NICHOLAS KAMM/AFP/Scanpix

Püha Patricku päev (iiri keeles Lá Fhéile Pádraig, inglise keeles St. Patrick's Day) on 17. märtsil tähistatav katoliku juurtega ususpüha, millest nüüdseks on kujunenud kogu maailmas elavate iirlaste kultuuripüha. See püha sai nime Iirimaa kaitsepühaku, Püha Patricku (umbes 387 – 493) järgi.