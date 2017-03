Wilders: hollandlased saaksid oma riigis uuesti peremeesteks

Hollandi valimistes nähakse indikaatorit populismi tulevikule Euroopas pärast seda, kui britid otsustasid rahvahääletusel lahkuda Euroopa Liidust ja Donald Trump võitis Ameerika Ühendriikide valimised. Hiljem sel aastal lähevad valima ka kaks palju suuremat Euroopa riiki – Prantsusmaa ja Saksamaa.

Wildersi Vabaduspartei on reitingutes taandunud, kuid ei ole endiselt kaugel Rutte Rahvaparteist Vabaduse ja Demokraatia eest.

«Kolmapäeval on Hollandil võimalus ära hoida see, et me ärkame 16. märtsil ja teil on suurim partei,» ütles Rutte Wildersile. «See võimalus on endiselt väga tõsine. See tähendab, et suurimaks saab erakond, mis asetab partei huvid kõrgemale riiklikest huvidest.»

Peaminister viitas asjaolule, et Wilders loobus toetusest Rutte vähemuskoalitsikoonile 2012. aastal, keeldudes toetamast karmi kärpekava..

Wilders omakorda süüdistas Ruttet valimislubaduste rikkumises ja tõotas, et Hollandi väljaviimine Euroopa Liidust lubab hollandlastel taas oma riigis peremeesteks saada.

Debatt keskendus majandusele, tervishoiule ja immigratsioonile.