Hiina võimud kardavad islamiäärmuslasi

Kommunistliku partei kõrge poliitiline ametnik Sharhat Ahan Xinjiangi peamiselt moslemitega asustatud autonoomses piirkonnas oli pühapäeval järjekordne võimuesindaja, kes hoiatas, et rahvusvaheline olukord muudab Hiina üha ebastabiilsemaks.

Viimase aasta jooksul on uiguuridele koduks oleva Xinjiangi ehk Uiguuria piirkondlikud liidrid märkimisväärselt tõhustanud jälgimismeetmeid, politseipatrulle ja korraldanud suuri kogunemisi, et näidata julgeolekujõudude võimu.

Taolised näited on osa kavast kuulutada sõda terroristide vastu, ütles Ahan pealinna Pekingisse rahvusliku kongressi istungile kogunenud ametnikele.

Ehkki mitmed teadlased seavad kahtluse alla, kas üleilmsed džihadistide võrgustikud on riigis aktiivsed, on Hiina ise seda korduvalt rõhutanud. Kriitikute sõnul on terrorism mugavaks ettekäändeks, mille abil uiguuride rahvuslust maha suruda.