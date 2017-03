Valge Maja selgitab: Trump ei mõelnud tegelikult, et Obama teda pealt kuulas

Valge Maja kõneisik Sean Spicer sõnas, et president Trump ei vihjanud oma Twitteri postituses esitatud süüdistuses pealtkuulamisele.

«Ma arvan, et pole kahtlustki, et Obama administratsioon tegeles 2016. aasta valimiste ajal luure ja muude tegevustega,» ütles Spicer. «President kasutas sõnu «pealt kuulama» jutumärkides, et väljendada laiemalt jälgimis- ja muud tegevust.»

Lisaks märkis Spicer, et Trump viitas Obama administratsioonile üldiselt ega süüdistanud Obamat isiklikus osaluses.

Trumpi Twitteri postituses seisis: «Just avastasin, et Obama lasi mind enne võitu Trump Toweris pealt kuulata. Midagi ei leitud. See on makartism!»

Spicer esines kommentaaridega samal päeval, kui Justiitsministeerium oli seadnud tähtaja Trumpi väidetele tõestumaterjali esitamiseks. Valge Maja ei ole seni aga esitanud mingeid tõendeid ning erinevad endised ametnikud on eitanud igasuguse käsu olemasolu Trumpi pealtkuulamiseks.

Nädal varem sõnas Spicer, et Trumpi postitus räägib iseenda eest, ning keeldus andmast pikemaid kommentaare.