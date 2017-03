Poola minister: meid ühendab Eestiga sarnane kogemus

Tunamullu kaitseministriks saanud Macierewicz rõhutas, et kahel riigil on palju sarnaseid ajaloolisi kogemusi – eriti, mis puudutab Venemaad ja selle kasvavat enesekindlust.

Ta tõi näidetena välja nii Moskva tegevuse Gruusias kui Ukrainas, kuid mainis ka 2010 aastaSmolenski lennukatastroofi, milles hukkus tollane Poola president Lech Kaczyński. «Venemaa agressiivsus on tõusmas,» nentis Macierewicz.

Tsahkna kinnitas omalt poolt, et Eesti ja Poola asuvad ühises julgeolekuruumis ning mõlema riigi südameasjaks on iseseisva kaitsevõime tõstmine, mitte teiste peale lootma jäämine. Minister sõnas, et kui varem süüdistas Euroopa Eestit ja Poolat sageli russofoobias, siis asjade kulg on kahjuks näidanud – Ida-Euroopa riikidel oli õigus.