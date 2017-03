Iirimaal läks kaduma rannavalvehelikopter

Üks meeskonnaliige leiti kriitilises seisus veest ja viidi haiglasse, kolm inimest on endiselt kadunud. Kontakt lennumasinaga katkes umbes kell üks öösel.

Rannavalve asejuht Eguene Clonan lausus, et kadunud päästjate suhtes pole enam erilist lootust. Ta lisas, et Iirimaa päästeteenistuse jaoks on tegemist tumeda päevaga ning kõigi mõtted ja palved on kadunute juures.

Helikopter oli startinud pealinnast Dublinist, lennanud rohkem kui kümme kilomeetrit avamere kohale ning pööranud siis tagasi, et tulla tankima. Veel mõned hetked enne kadumist mingisuguseid märke riketest või probleemidest ei esinenud.

Otsingutes löövad kaasa nii helikopterid, päästealused kui kohalikud kalamehed. Päästjate kadumise hetkel puudusid ka teated rasketest ilmastikuoludest, ehkki olevat valitsenud halb nähtavus.