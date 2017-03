Iraagi relvajõud vallutasid Mosuli raudteejaama

Iraagi väed alustasid pealetungi Lääne-Mosulile veebruaris ning on vallutanud mitu linnaosa.

Iraagi föderaalpolitsei ohvitseri Raed Shakir Jawdati sõnul vabastati nüüd Mosuli raudteejaam ning lähedalasuva bussijaam.

Tegemist on ühe suurima Iraagi raudteejaama ning kaubasõlmega, läbi mille toimub rongiliiklus nii Süüriasse kui Türki. Reisirongid pole Mosuli raudteejaama läbinud alates Saddam Husseini režiimi kukutamisest 2003. aastal.

Enne terroristliku Islamiriigi (ISIS) sissetungi korraldati olulise raudteejaama vastu mitmeid terrorirünnakuid.

Praeguseks on Iraagi valitsusväed jõudnud Mosuli vanalinna ääremaale. Pealetung ajaloolisele linnaosale on keerukas, kuna selle kitsastel tänavatel on raske manööverdada.