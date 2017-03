Europarlament karistas naistele madalamat palka nõudnud poolakat

Europarlamendi esimees Antonio Tajani ütles, et poolakale Janusz Korwin-Mikkele (74) määrati erakordne karistus – 30 päevapalga suurune rahatrahv, kokku 9210 eurot.

Korwin-Mikket on parlamendis ka varem karistatud – rassistlike märkuste ja holokausti puudutavate avalduste eest.

«Ma ei kavatse sellist käitumist sallida, eriti inimeselt, kes peaks täitma väärikalt oma kohustusi Euroopa rahva esindajana,» ütles Tajani avalduses.

Korwin-Mikke töö parlamendis peatati 10 päevaks ja tal on aasta aega keelatud parlamenti esindada.

Karistus on seotud märtsi algul aset leidnud vahejuhtumiga, milles Korwin-Mikke katkestas Hispaania saadiku Iratxe García Péreze sõnavõtu avaldusega: «Muidugi peavad naised teenima vähem kui mehed, sest nad on nõrgemad, väiksemad ja vähem intelligentsed. Nad peavad teenima vähem ja kõik.»

«Ka te teate, mitu naist on esimese 100 maletaja hulgas. Ma võin teile öelda: mitte ühtki,» lisas ta.

García Pérez ütles vastuseks, et ehkki poolaka sõnadest võiks järeldada, et temal kui naisel Europarlamenti asja ei ole, siis just selliste meeste eest peab ta Euroopa naisi kaitsma.