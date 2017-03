Ankara: Euroopa on naasmas Teise maailmasõja eelsesse aega

«Väisasin Euroopat mullu, kuid miks nad tühistasid mu visiidi just 2017. aastal? Euroopa on naasmas Teise maailmasõja eelsesse aega,» märkis minister. Ta avaldas kahetsust, et viimasel viiel-seitsmel aastal on Euroopa tähtsamad erakonnad võtnud omaks rassistlikud vaated.

«Mõni Euroopa poliitik, kes telefonis ütles mulle, et neil on Hollandi tegevuse pärast piinlik, avaldas lõpuks sellele riigile toetust. Ja teate miks? See kõik on hirmust. Me muidugi teame, et nad kadestavad Türgit ja kardavad seda. Teisest küljest arvavad nad, et peab ühinema ja vältima Euroopa Liidu lõhenemist. Võin öelda neile vaid üht: hirm teid ei päästa,» rõhutas Çavuşoğlu.

Hollandi võimud ei andnud Çavuşoğlu lennukile 11. märtsil Rotterdamis maandumisluba. Minister tahtis Rotterdamis meeleavaldusel üles astuda ja kutsuda kaasmaalasi üles toetama põhiseaduse muutmist 16. aprilli rahvahääletusel.

Hollandi võimud saatsid riigist välja ka Türgi pereministri Fatma Betül Sayan Kaya, kes tuli Saksamaalt autoga türgi kogukonnaga kohtuma.

Ankara keelas vastuseks Hollandi saadikul Türki siseneda, tühistas diplomaatilised reisid Hollandist Türki ja kõik kõrgtaseme kohtumised Hollandi esindajatega.