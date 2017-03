May: ei mingit Iirimaa ühendamise referendumit

Vabariikliku partei liider Michelle O`Neill ütles eile, et Brexit oleks katastroof terve piirkonna jaoks ja referendum Iirimaa ühendamiseks oleks üks moodus, kuidas seda vältida.

Theresa May vastas sellele täna parlamendi alamkojas, sõnades: «Põhja-Iirimaa esindaja on seda küsimust arutanud. Praegusel ajal ei ole õige korraldada piirireferendumit.»

«Me peaksime keskenduma sellele, et näeksime ka edaspidi Põhja-Iirimaa administratsiooni arendavat koostööd Põhja-Iiri rahva heaolu nimel,» lisas May.

Unionistide partei esindaja Nigel Dodds tõstatas küsimuse alamkojas, öeldes, et hääletus lisaks ebakindlust ja lõhestatust ning väitis, et see oleks ka Belfasti kokkuleppe tingimustest väljapool.

Põhja-Iiri parlamendi üleskutse saabus vaid mõni tund pärast Šoti esiministri Nicola Sturgeoni üleskutset Šoti iseseisvusreferendumile. Sturgeon väitis, et šotlased peaksid saama oma tuleviku üle May Brexiti-leppe valguses ise otsustada.