Galerii: USA Euroopa vägede juhataja külastas Eestit

Scaparrotti sõnas, et olukord Baltikumis on stabiilne just seetõttu, et Vene agressiooni heidutus on tänu kohalikele ja NATO vägedele olnud edukas. «Teame, et Venemaa on mõneti agressiivne, teame, et tal on siinses regioonis pahaloomuline mõju ja teame, et nad panevad julgeolekunorme jätkuvalt proovile. Oodatavasti see jätkub.»

«Meie koostöö eesmärk ongi taolist hoiakut heidutada ja siinse piirkonna stabiilsus säilitada,» lisas Scaparrotti ja rõhutas et Ühendriigid on jätkuvalt pühendunud rahu ja julgeoleku tagamisele Euroopas ning Balti riikides. «Atlandiülene koostöö nii maal, õhus kui merel on Ühendriikide jätkuv prioriteet.»

Visiidi käigus kohtus Scaparrotti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi, kaitseminister Margus Tsahkna, kaitseväe juhataja kindral Riho Terrase ning Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hansoga, et arutada Ühendriikide vägede Euroopas paiknemise ning julgeolekuga seotud küsimusi.

Terras tänas oma Ühendriikide kolleegi jätkuva Eestile ja Balti riikidele osutatud toe eest. «Meie koostöö on muutunud üha intensiivsemaks. Teeme koostööd ka valdkondades, kus Eesti näeb ennast võrdse panustajana, seda näiteks küberkaitsealases koostöös,» sõnas Terras koos Scaparrottiga peetud pressikonverentsil.