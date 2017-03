Allikas: Prantsuse prokuratuur hakkas uurima Macroniga seotud üritust

Tehnoloogiamessil CES toimunud üritus korraldati avaliku hanketa majandusministeeriumi osakonna kaudu. Macron oli tollal majandusminister.

Ürituse korraldas avalike suhete hiid Havas ja see läks riigile maksma pea 400 000 eurot. Teistelt firmadelt pakkumisi ei küsitud.

Macron eitab vääritikäitumist. Tema nõunik ütles AFP-le, et juurdlus keskendub Business France'i tegevusele ehk osakonnale, millele ministeerium andis ülesande üritus korraldada. «See pole mitte mingil moel lugu Macronist,» rõhutas esindaja. Mitu Macroni juhitud majandusministeeriumi ametnikku on endised Havasi töötajad.

Valimisküsitlused näitavad, et Macronil on piisavalt toetust, et võita 23. aprillile ja 7. maile kavandatud presidendivalimised.