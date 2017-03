Rootsis kutsutakse kuritegevusega seoses kokku julgeolekunõukogu

Põhjuseks on riigijuhi sõnul viimase aja tulistamised.

«See on olnud liiast. Organiseeritud kuritegevus tuleb murda,» ütles Löfven.

Julgeolekunõukogusse kuuluvad peale peaministri muu hulgas siseminister Anders Ygeman, välisminister Margot Wallström, kaitseminister Peter Hultqvist ja asepeaminister Isabella Lövin.

Kohale kutsutakse ühtlasi politsei juhtkond, majanduskuritegudega tegelevad korrakaitseametnikud ja maksuametnikud, kellelt soovitakse kuulda plaane tõhusamaks võitluseks organiseeritud kuritegevusega.

Eelmisel nädalal lasti Stockholmis maha kaks noort meest.

Stockholmi politsei seostab viimase aja tapmisjuhtumeid, muu hulgas kahe nooruki tulistamist Kista linnaosas, jõuguvägivallaga.

«Järeldus on see, et me ei saa vältida uusi vägivallakuritegusid. Meil on olnud viimastel päevadel viis mõrva. Võime tõdeda, et küsimus on jõugutulistamistes,» ütles möödunud nädalal politseiülem Patrick Ungsäter.