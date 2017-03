Süüria sõjas on tapetud rohkem kui 800 tervishoiutöötajat

Tervishoiutöötajad on surma saanud haiglapommitamistes ja tulistamistes, neid on surnuks piinatud ja hukatud.

Analüütikute hinnangul pole kahtlust, et tegemist on sõjaroimadega, millest suure osa on sooritanud valitsusväed.

ÜRO lasteorganisatsioon UNICEF registreeris läinud aastal 338 rünnakut haiglate ja meedikute vastu. Tervishoiu kokkuvarisemine tähendab, et lapsi sureb ka haigustesse, mis muidu oleksid kergesti ravitavad.

Kuue sõja-aasta järel sõltub kuus miljonit last humanitaarabist. See number on 12 korda suurem kui aastal 2012.

UNICEF-i andmeil hukkus möödunud aastal Süüria sõjas vähemalt 652 last. Lapsi sai mullu surma viiendiku võrra rohkem kui aasta varem. Üle 850 lapse värvati võitlejate ridadesse ehk kaks korda rohkem kui 2015. aastal.