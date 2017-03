Mehhikost leiti üle 250 inimkolpa, ilmselt on tegemist narkokartelli ohvritega

Prokuratuuri hinnangul on tegemist tõenäoliselt narkokartelli ohvrite matmispaigaga.

Osariigiprokurör Jorge Winckler ütles, et tegemist on uimastikartelli ohvritega, kes tapeti juba mitmed aastad tagasi ja maeti Colinas de Santa Fe nime all tuntud piirkonnas.

«Me kaevame väljadel väga ettevaatlikult, et mitte kahjustada säilmeid, sest DNA proov võib olla ainus viis nende isikute kindlakstegemiseks. Kui midagi leiame, siis teavitame võimuesindajaid,» rääkis kadunud inimeste emade ühendust juhtiv Lucia Diaz. Ühenduse survel võimuesindajad piirkonnas põhjalikumat uurimist alustasidki.