Kanal: Donald Trump maksis 2005. aastal makse 38 miljonit dollarit

Valge Maja teatel ei pea president Trump oma maksuandmeid avalikustama, edastab BBC.

Donald Trump / Pablo Martinez Monsivais/AP/Scanpix

Trump keeldus valimiskampaani ajal avalikustamast, kui palju ta makse maksab, eirates pikaajalist USA presidentide traditsiooni avalikustada oma maksudokumendid.

Presidendiks kandideerinud Trump selgitas siis, et maksuametnikud uurivad ta rahalist seisu ja makse ning ta advokaadid soovitasid tal maksudega seonduvat mitte avalikustada.

USA meedia sõnul võidi nüüd küll teada saada, kui suur oli 2005. aastal Trumpi sissetulek ja summa, mile ta maksudeks maksis, samas ei teata ikkagi ta vara suurust ja teistel aastatel makstud makse.

Kanali MSNBC toimetaja Rachle Maddow teatas Twitteris, et Trumpi maksude kohta käivad dokumendid saadeti nende toimetusse ajakirjanik David Cay Johnstonile kirja teel, kuid saatja ei ole teada.

Telekanalile MSNBC jõudnud dokumentide kohaselt maksis Trump 2005. aastal 5,3 miljonit dollarit tulumaksu ja veel 31 miljonit dollarit lisamaksu, mis on alternatiivne miinimummaks (alternative minimum tax -AMT).

USAs kehtestati ATM maks 50 aastat tagasi, et jõukad ei saaks seaduseauke ära kasutades maksudest kõrvale hiilida. Trump sõnas juba kampaania ajal, et selline maksuseadus tuleks tühistada, kuna see on ebaõiglane.

MSNBC kanali teatel on Trumpi 38 miljoni dollari suurune maks 24 protsendi võrra suurem kui maksab keskmine ameeriklane makse, kuid samas aga 24,7 protsendi võrra madalam kui maksavad väga suure sissetulekuga USA maksumaksjad.

Valge Maja teatas, et avalikkus tahab teada Trumpi maksude kohta, kuid samas nüüd avalikustatud dokumendid on aegunud, kuna need pärinevad rohkem kui kümne aasta tagusest ajast.

Alates 1976. aastast on kõik USA presidendid avalikustanud oma maksuandmed, samas ei ole ühtegi seadust, mis seda nõuaks.