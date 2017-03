IKEA kaubaautode idaeurooplastest juhid peavad madala palga tõttu elama autos

Osa juhte on palgatud Ida-Euroopa väikestest veoautofirmadest ja neile makstakse madalamat palka kui näiteks saavad Lääne-Euroopa päritolu veoautojuhid. Uurimisel paljastus, et idaeurooplaste tunnipalk on väiksem kui kolm naela tunnis.

Anonüümseks jääda soovinud veoautojuhtude sõnul ei saa nad endale Lääne-Euroopas töötades lubada hotelle ega korralikku sööki, kuna nende palk on sealsete riikide hinnataseme juures liiga madal. IKEA kaupa transportivate meeste sõnul on nad oma masina kabiinis nagu vangid.

IKEA kauba laadmine veoautosse / Pochuyev Mikhail/TASS/Scanpix

IKEA juhtkonna teatel ei olnud nad sellise probleemiga kursis ning nei on kahju, et autojuhid kannatama peavad.

Rumeeniast pärit veoautojuht Emilian, kes oli nõus oma eesnime avalikustama, sõnas et ta veedab oma veoautos korraga kuni neli kuud, seal tuleb tal magada, süüa ja vahel ka pesta kui ta bensiinijaamade WCs pesema ei pääse.

Rumeenlane veab IKEA kaupu kogu Lääne-Euroopas, hiljuti oli ta pikka aega Taanis, kus hinnad on üsna kõrged. Ta saab ühes kuus keskmiselt 447 eurot, samas taanlasest veoautojuht teenib ühes kuus keskmiselt 2200 eurot.

Euroopa Liidus keshtestatud seaduse kohaselt peab tööandja firma garanteerima veoautojuhtidele töökohaks oleva riigi miinimumpalga, samas firmad kasutava ära seaduslünki, mis võimaldavad sellest kõrvale hiilida.

Emiliani palkas Norra veoautofirma Bring läbi Slovakkia firma ja talle makstakse, nagu ta töötaks Slovakkias, kuigi töötab Lääne- ja Põhja-Euroopas, kus palgad ja kaupade hinnad on kõrgemad. Rumeenlane magab ja puhkab oma masinas, samas Euroopa Liidus eadus sätestab, et kaugsõitude kaubaautojuhid peavad nädalas olema autost 45 tundi eemal.

Mees lisas, et ta ei saa oma palga ja lisatasu, mis on 45 eurot päevas, eest lubada endale hotellis elamist. Ta ostab kauplustest toitu ja valmistab seda endale ise teeäärsetes paikades.

Emilian soovitab IKEA juhtuidel ühe nädala endaga kaasa sõita ja siis nad võib-olla saavad aru, millistes tingimustes kaubaautode juhid elavad ja töötavad.

Rumeenlane töötab 2 - 4 kuud ja siis sõidab koju Slovakkiasse puhkama.

Emilian ei ole ainus idaeurooplasest veoautojuht, kes peab elama kuid autos, vaid neid on sadu.

Kui rumeenlane Emilian saab veel võrdlemisi «kõrget» palka, siis Moldovast pärit veoautojuhtidele makstakse keskmiselt vaid 150 eurot ühes kuus.

Kuid IKEA vastu on alustatud juba ka kohtumenetlust. Möödunud kuul teatas Hollandi kohus, et firma Brinkman, mis veab laiali IKEA kaupa, on rikkunud seadust, kuna ei maksa veoautojuhtidele palka, mis vastaks vähemalt Hollandi miinimumpalgale.