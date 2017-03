Galerii: Pakistanis alustati 19 aasta esimest rahvaloendust

Loendus leiab aset mitmes etapis ning see on väljakutse riigile, mida tuntakse korruptsiooni ja riigiaparaadi kehva toimimise poolest. Loendusega on seotud üle 300 000 inimese, kes jagavad välja kümneid miljoneid ankeete. Lisaks jagab sõjavägi paralleelselt välja teise rahvaloendusankeedi, millega tahetakse vältida võimalikku loendajate pettust.

Tsensuse esimene etapp toimub 15. märtsist 15. aprillini, teine 25. aprillist 25. maini. Lõplikke tulemusi on oodata juuli lõpuks.

Statistikaamet saadab välja 84 000 rahvaloendajat koos veel 35 000 inimesega. Sõjavägi saadab nendega kaasa kuni 200 000 sõdurit, kellest 44 000 osalevad rahvaloenduses otseselt. Viimased koostavad teise ankeediga paralleelse tsensuse.

Statistikaameti juhi sõnul osaleb sõjavägi toimingus vaatleja rollis, millega tahetakse tagada, et rahvaloendajad ei manipuleeri arvudega. See on tekitanud ärevust ÜROs. Sõjavägi on pakistaanlaste seas üks usaldatumaid institutsioone, kuid see sekkub poliitikasse sagedasti.

Kiirelt kasvav Pakistan populatsiooni arvult maailma kuues. Arvatakse, et riigis elab umbes 200 miljonit inimest, kuid poliitiliste vaidluste tõttu pole seal rahvaloendust toimunud 1998. aastast.

Loenduse tulemuste alusel vaadatakse üle omavalitsuste piirid, regioonidele ette nähtud parlamendikohtade arv ja rahastus. Ettevõtmise ajastus on oluline seetõttu, et riigis toimuvad 2018. aastal parlamendivalimised.

Mõjuvõimas Punjabi provints võib kaotada osa oma poliitilisest kaalust, sest selle elanikkond suureneb teistest provintsidest aeglasemalt. Belutšid pelgavad, et neist saab puštude sissevoolu tõttu vähemus nende järgi nime saanud Belutšistani provintsis. Puštude seas on ka afgaane, kelle kodakondsust on võltsitud dokumentide leviku tõttu raske kindlaks teha.

Loendusega saadakse selgem pilt usuvähemuste arvukusest moslemienamusega riigis ning esmakordselt loetletakse üles ka transseksuaalid.