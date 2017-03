Jalgrattal mees ründab Berliinis naisi happega

Veel ei ole selge, kas kuue naise juhtumid on omavahel seotud, kuid mees käitub sama mustri järgi ehk ta sõidab õhtusel ajal tänaval üksinda kõndiva naise juurde ja pihustab teda ainega, edastab The Local.

Kõige värskem juhtum pärineb sellest esmaspäevast, mil tundmatu mehe rünnaku alla sattus 41-aastane naine, kes jalutas hilisõhtusel ajal Prenzlauer Bergis.

Naine teatas hiljem politseile, et talle lähenes jalgrattal mees, kes pihustas ta pea suunas mingit ainet. Politsei sõnul reageeris see naine kiiresti, tõmmates ta kaelas olnud rätiku näo ette ja aine ei sattunud ta näole.

Mees lahkus kiiresti sündmuskohalt, kuid naine märkas, et tegemist oli 35 – 45-aastase valgenahalise mehega, kes on keskmist kasvu ja heas sportlikus vormis.

Mehel oli seljas musta värvi nahkjakk, musta värvi püksid, must pesapallimüts ja tume vöökott. Lisaks oli ta jalgrattal ebatavaline juhtraud.

Politsei teatel ei ole veel selge, millise ainega mees viimases juhtumis naist pihustas, kuid viiest juhtumist vähemalt kahes kasutas ründaja väävelhapet.

Esimesed sellised juhtumid leidsid aset 2016. aasta detsembris, kui ründaja pihustas Prenzlauer Bergis ja Weisensees kolme naist, kes said vigastada.

Üks naistest sõnas, et ta nägi ründaja käes veepüstoli sarnast eset, millest ta lasi välja ainet, mis ta nägu kõrvetas.

Mõni aeg hiljem juhtus sama teise naisega, kes vajas selle tõttu arstiabi. Kolmas juhtum oli kahele eelnenule järgneval päeval, ka siis sa naise nägu, eelkõige silmad, tundmatu aine tõttu kõrvetada ja ta kutsus kiirabi.

Nende naiste kirjelduste kohaselt oli ründaja tugeva kehaehitusega mees. Laboriuuring kinnitas, et vähemalt kahes rünnakus kasutati väävelhapet.

Jaanuaris 2017 sattus neljas naine Prenzlauer Bergis kella 23.00 paiku mehe rünnaku alla. See naine oli nii šokeeritud, et ta ei märganud ründaja välimust.

Viies naine sai kannatada veebruari lõpul, kui ta oli kesköö paiku Friedrichshainis. Teda aidanud päästetöötajate sõnul pritsiti kannatanud mingi happega. Siis mäletas niane, et ründaja oli riietunud musta.

Politsei pressiesindaja teatel sai see naine kõige enam vigastada ja ta oli näonaha vigastuste tõttu ühe nädala haiglaravil.

Berliini politsei uurib, kas need juhtumid on seotud ja kas naisi ründab üks isik või võib neid olla mitu.

«Rünnaku viis on sama, kuid meil ei ole veel 100-protsendilist selgust, kas ründajaid on üks või mitu. Me ei ole veel kedagi tabanud,» teatas pressiesindaja.

Naistevastased rünnakuid on berliinlased murelikuks teinud, sest tegemist on ootamatute rünnakutega, milleks ei saa valmis olla.

Politsei rahustas elanikke, et paanikat ei tasu külvata ja nad otsivad tunnistajaid, et kahtlusalune isik või isikud kindlaks teha ja kinni võtta.