Pulitzeriga pärjatud ajakirjanik: Trump lekitas maksudokumendid ise

Dokumendi andmetel teenis Trump 2005. aastal enam kui 150 miljonit dollarit ja maksis tulumaksu 38 miljonit dollarit. Andmeid kinnitas eile õhtul ka Valge Maja.

Johnson avastas kaks lehekülge Trumpi tuludeklaratsioonist talle anonüümselt saadetud ümbrikust. «Need rohkem kui kümne aasta tagused kaks lehekülge tulumaksutagastusest tõestavad Trumpi meeleheidet oma reitinguid tõsta. Ta on selleks valmis isegi seadust rikkuma,» kirjutas Johnson eile. Ajakirjaniku arvates on tõenäoline, et president avaldas dokumendid ise.

Johnson arutas dokumenti teleintervjuus Rachel Maddowiga, mis näiliselt vihastas Valget Maja. «Tuludeklaratsioonide varastamine ja avaldamine on täielikult ebaseaduslik,» seisis Valge Maja avalduses.

Ühendriikides on taoline tegu karistatav kuni viieaastase vanglakaristusega ja 5000 dollari suuruse rahatrahviga. Maddow õigustas tegu peale saadet avaliku huvi kaitsmisega ja sõnas, et teda kaitseb Ühendriikide põhiseaduse esimene klausel.