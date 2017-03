Tusk: EL ei lase end Briti ähvardustest hirmutada

«Me ei lase end hirmutada ähvardustega ning võin teile kinnitada, et need lihtsalt ei tööta,» lausus Tusk Euroopa Parlamendi saadikutele.

«Väide, et leppe puudumine on Ühendkuningriigile hea ja ELile halb, tuleb ette võtta,» ütles eesistuja. «Tahan selgelt öelda, et leppe puudumise stsenaarium oleks halb kõigile, kuid eelkõige Ühendkuningriigile.»

Briti peaminister Theresa May ütles jaanuaris, et on pärast kaks aastat kestvaid läbirääkimisi valmis vajadusel Euroopa Liidust lahkuma ilma leppeta. «Kuigi olen kindel, et positiivse leppeni jõudmine on võimalik, siis ütlen võrdväärselt selgelt, et leppe puudumine on Suurbritanniale parem kui Suurbritanniale halb lepe.»